Полиция Екатеринбурга разыскивает неизвестного, ограбившего отделение Райффайзенбанка в Екатеринбурге, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в пресс-группе городского УМВД.

«Возбуждено дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия», — сказала собеседница агентства.

По данным представителя УМВД, в ходе налета на банк никто не пострадал. Сумму ущерба в полиции не уточнили.

Позднее в Райффайзенбанке для Банки.ру прокомментировали происшествие. Банк также отмечает, что пострадавших нет.

«10 апреля неизвестный злоумышленник под угрозой оружия похитил средства из кассы отделения Райффайзенбанка по адресу: ул. Уральская, д. 75. Пострадавших в результате инцидента нет. В данный момент проводятся следственные мероприятия по оценке суммы причиненного ущерба и установлению личности преступника. Сотрудники подразделения экономической безопасности банка оказывают всяческое содействие представителям правоохранительных органов для оперативного проведения расследования», — прокомментировали в пресс-службе банка.