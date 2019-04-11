Потери российской экономики в случае отсутствия Интернета в стране только в течение суток могут составить 20 млрд рублей, заявил в четверг 11 апреля глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин при обсуждении во втором чтении законопроекта об обеспечении надежной работы российского сегмента Интернета, сообщает ТАСС.

«Абсолютно независимая социологическая компания, которая мониторит Интернет, оценила потери, которые понесет наша экономика от того, что один день Интернет работать не будет, — сказал парламентарий. — Так вот, коллеги, эта оценка... 20 миллиардов рублей».

Также, по его словам, должны быть созданы все условия, чтобы никаких сбоев не было. «Мне кажется, что те расходы, которые правительство несет, это не расходы, а инвестиции в будущее», — пояснил Левин.

Согласно законопроекту о надежном Рунете, предусматривается, что в случае возникновения угроз стабильной работе Интернета в России Роскомнадзор «может осуществлять централизованное управление сетью связи общего пользования». При этом правительство будет определять виды угроз и меры по их устранению.