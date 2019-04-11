Примсоцбанк принимает заявки на кредитование по программе «Семейная ипотека с господдержкой» с обновленными условиями. Как напоминают в банке, теперь льготная ставка в 6% распространяется на весь срок ипотечного кредита, а ставка для жителей Дальнего Востока уменьшилась до 5% годовых.

В рамках семейной ипотеки можно приобрести жилье в новостройке у юридического лица или в готовом объекте у застройщика, а также рефинансировать действующий ипотечный кредит. Кроме того, для сельских поселений на территории Дальнего Востока доступно приобретение жилья и на вторичном рынке.

На ставку в 6% годовых на весь срок кредитования могут претендовать семьи, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родился или родится второй или последующий ребенок. Для жителей Дальневосточного федерального округа при рождении в семье в период с 1 января 2019-го по 31 декабря 2022-го второго или последующего ребенка ставка уменьшается на 1 процентный пункт — до 5%.

Сумма кредита составляет от 500 тыс. до 12 млн рублей для Москвы и Московской области, а также для Санкт-Петербурга и Ленинградской области; сумма кредита для других регионов — от 500 тыс. до 6 млн рублей. Кроме того, размер кредита не может превышать 80% от стоимости недвижимости.



Дополнительно в рамках «Семейной ипотеки» можно оформить кредит по двум документам. Опция доступна в том числе собственникам бизнеса и индивидуальным предпринимателям, при этом в рамках опции ставка не увеличивается.

