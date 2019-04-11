Банк «Точка» отменил плату за регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП) и ООО. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чтобы зарегистрироваться, клиенту нужно отправить заявку в банк. Сразу после заявки клиент получит доступ в личный кабинет, куда нужно загрузить документы. Там же можно следить за процессом регистрации.

Сотрудники банка проследят, чтобы все документы были подготовлены правильно и налоговая приняла их с первого раза. Процедура занимает не более семи рабочих дней. Как только бизнес будет зарегистрирован, клиенту откроют доступ к счету и интернет-банку.