Министерство экономического развития РФ в ближайшие недели завершит доработку стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций России до 2025 года и на дальнейшую перспективу до 2030-го, заявил в четверг, 11 апреля, директор департамента стратегического развития и инноваций министерства Артем Шадрин на пленарном заседании Российского венчурного форума в Казани, сообщает ТАСС.

«Думаю, что в течение ближайших недель мы закончим ее доработку внутри министерства вместе с участниками рынка и вынесем ее уже на открытое обсуждение и согласование заинтересованных федеральных министерств», — сказал Шадрин.

Ключевая цель реализации стратегии, разработанной по заказу Министерства экономического развития РФ, — развитие конкурентного рынка венчурных инвестиций и кратное увеличение годового объема венчурных сделок в России.