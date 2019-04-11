Ранее суд в Грозном обязал местное отделение «Газпрома» списать безнадежную к взысканию задолженность населения

Верховный суд Чеченской Республики отменил решение Заводского районного суда Грозного о списании долгов населения за газ, передало РИА Новости из зала заседаний.

В январе суд в Грозном по требованию Прокуратуры Чеченской Республики обязал местное отделение «Газпрома» списать задолженность населения на 9 млрд рублей как «безнадежную к взысканию».

Региональные власти назвали такое решение справедливым. Однако вслед за этим в других субъектах РФ потребовали аннулировать долги за газ по примеру Чечни.

С жителей Чечни спишут безнадежную к взысканию задолженность за газ на 9 млрд рублей Действия компании по массовому предъявлению требований об оплате задолженности, которая фактически является безнадежной к взысканию, создавали в обществе социальную напряженность.

Кроме того, «Газпром межрегионгаз» также оспорил решение суда. Генпрокуратура обязала чеченских коллег выступить против списания долгов за газ и поддержать доводы компании.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась, а разговоры о «прощенных» 9 млрд рублей беспочвенны.



По данным «Газпром межрегионгаза», на 1 декабря просроченная задолженность за газ в Чечне составила 16,161 млрд рублей, из которых на долю населения приходится 13,219 млрд.