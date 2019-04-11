Telegram раздал доступ к тестовой версии TON ограниченному числу профессиональных команд, занимающихся блокчейном, по всему миру, в том числе нескольким российским, рассказали «Ведомостям» руководители двух компаний, получивших доступ к тестированию, и добавили, что первые результаты тестирования показывают «крайне высокую скорость трансакций».

Собеседник в третьей компании также подтвердил, что получил доступ к тестовому узлу блокчейн-сети TON, и пояснил, что тестирование позволит изучить свойства и готовность сети, а также то, какие трансакции и с какой скоростью она сможет проводить.

TON – новая блокчейн-платформа, которую разрабатывает команда Дурова, будет первым блокчейном, интегрированным с крупной пользовательской базой (260 млн) – мессенджера Telegram, напоминал в апреле Александр Филатов, управляющий директор компании TON.labs, которая уже создает инструменты для разработчиков, чтобы тем было проще делать приложения для TON.

Использоваться в блокчейн-платформе, под которую Telegram привлек в начале года 1,7 млрд долларов от инвесторов, будет криптовалюта gram, а пользователям Telegram обещан интегрированный с приложениями кошелек, который должен стать самым распространенным криптокошельком в мире.