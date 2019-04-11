Власти США уведомили суд о выполнении фирмой Kolorit Dizayn Ink LLC из Узбекистана, принадлежащей российскому оператору МТС, постановления о выплате штрафа в размере 500 тыс. долларов, наложенного на него по делу о подкупе узбекских чиновников.



Как следует из материалов Федерального суда Южного округа Нью-Йорка, речь идет о постановлении от 6 марта 2019 года, согласно которому Kolorit был обязан заплатить властям США 500 тыс. долларов штрафа и сбор в размере 400 долларов.

Ранее Министерство юстиции США заявило, что МТС и Kolorit достигли соглашения с ведомством и Комиссией по ценным бумагам США, по которому они выплачивают совместный штраф в общей сумме 850 млн долларов в обмен на снятие обвинений по участию в коррупционной схеме в Узбекистане.

Тогда же Минюст США предал гласности новые обвинения Гульнаре Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, и экс-главе Uzdunrobita LLC, еще одного филиала МТС в среднеазиатской республике, в соучастии в схеме взяточничества и отмывания денежных средств, в рамках которой они получили более 865 млн долларов от МТС, VimpelCom (в настоящее время Veon Ltd) и Telia Company AB (Швеция) за содействие своим деловым операциям на телекоммуникационном рынке страны.

Соглашение по делу МТС стало третьим в ряду сделок между властями США и телекоммуникационными компаниями, замешанными в коррупционных схемах в Узбекистане.