Сумма микрокредита, запрашиваемая клиентами регионов и городов, в которых задерживают зарплату, в среднем на 20% выше, чем в регионах без просрочки по выплатам. Об этом свидетельствуют результаты исследования микрофинансовой организации SmartCredit.



По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) на 1 марта 2019 года, задолженность по заработной плате в РФ составила 2,556 млрд рублей. Максимальная задолженность, по данным ведомства, наблюдается в нескольких федеральных округах. В центральном «лидеры» — это Москва, Тверская область и Калужская область; Северо-Западном — Санкт-Петербург и Псковская область; Южном — Волгоградская область; Сибирском — Кемеровская область; Дальневосточном — Приморский край. Минимальные долги по зарплате в стране — в Хакасии, на Алтае, в Удмуртии и Чувашии. И если в благополучных регионах средняя сумма микрозайма составляет 9 700 рублей, то в проблемных — уже 11 650 рублей.

Согласно исследованию, чаще всего за займами обращаются те категории работников, которым, по данным статистики, больше всего задерживают зарплаты. 47% — работники обрабатывающих производств; 15% — строительства; 8% — сельского хозяйства, охоты, лесозаготовок; 7% — транспорта; по 5% — работники, занятые научными исследованиями и разработками; работники, занятые водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизацией отходов.



Так называемый заем до зарплаты — это один из самых распространенных и популярных инструментов, который дает возможность человеку подстраховать себя до момента получения следующей выплаты, отмечает генеральный директор компании SmartCredit Фарида Валуева.

«Конечно, имеет значение, на какой период сотруднику задерживают заработную плату. Если это несколько дней или недель, то заемщик успевает погасить заем в комфортном режиме. А вот если предприятие задерживает выплаты на несколько месяцев или полгода, то это уже сложнейшая финансовая ситуация, и выходить из нее работнику нужно максимально обдуманно и грамотно, чтобы не затянуть себя в долговую яму. В случае если перспектива получения зарплаты туманна, наша рекомендация — не брать новые займы на погашение предыдущих. Это может привести только к усугублению ситуации. Постарайтесь занять у знакомых, друзей, использовать кредитные карты или другие возможности», — комментирует Валуева.