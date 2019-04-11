Сбербанк ведет переговоры о покупке ретейлера «О'кей», сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли и источник, близкий к топ-менеджменту госбанка.



По информации агентства, банк обсуждает эту покупку, не планируя оставаться конечным собственником и рассчитывая затем перепродать этот актив третьей стороне. Источники не назвали этого потенциального покупателя.

Сбербанк не планирует покупать ретейлер «О'кей» в собственных интересах (то есть оставаться конечным собственником), подтвердили ТАСС в пресс-службе банка. «Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О'кей» в собственных интересах», — сказали в пресс-службе.

Никто из источников не назвал потенциальный размер сделки по покупке ретейлера. В августе «О'кей» подписал соглашение о долговом финансировании со Сбербанком на 12 млрд рублей (186 млн долларов).



По словам одного из отраслевых источников, ход переговоров о сделке сейчас несколько замедлился. Но если сделка состоится, то она будет денежной и в ее периметр не войдет дискаунтер «Да!».

Развивать сеть дискаунтеров «О'кей» начал в 2015 году, заняв на фоне замедления экономики более осторожную позицию в отношении своего ключевого формата — гипермаркетов. «О'кей» также продал свою сеть супермаркетов лидеру рынка X5 в 2017 году.

Рыночная капитализация ретейлера сейчас составляет около 500 млн долларов, сократившись на 26% с конца 2017 года.