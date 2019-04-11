Рубль завершил основную валютную сессию четверга ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:02 мск повысился на 32 копейки к предыдущему закрытию и составил 64,61 рубля. С начала торговой сессии было проведено порядка 19,5 тыс. сделок на сумму почти 2,1 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,315—64,6225 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени составил 72,735, увеличившись на 26 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 6,8 тыс. сделок примерно на 432 млн евро по курсам от 72,55 до 73,79 рубля за евро.

Рубль, после уверенного укрепления днем ранее, снизился относительно основных мировых валют, констатирует аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

«В сложившихся обстоятельствах вновь можно говорить о полноценном закреплении американской валюты в диапазоне 64—65 рублей. Учитывая, что в ближайшее время на рынке активизируются экспортеры, которые начинают подготовку к налоговому периоду, а также возможный подъем нефти марки Brent в район 72,5—75 долларов за баррель, наиболее вероятным выглядит продолжение негативной динамики в долларе и тестирование поддержки на уровне 64 рублей», — комментирует эксперт.

Рубль оттолкнулся от сопротивления 64,2, но сильного желания распродать российскую валюту нет, согласен инвестиционный советник «Алор Брокера» Евгений Корюхин. «Пара доллар/рубль находится в районе отметки 64,5, но активизация американских инвесторов может внести в динамику валютных рынков изменения, причем не ясно, в какую сторону», — говорит аналитик.