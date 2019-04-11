ВТБ запустил обновленный раздел «Сбережения» в своем мобильном и интернет-банке. Сервис наглядно отражает условия каждого продукта, а также помогает быстро выбирать наиболее подходящее предложение для каждого клиента, говорится в сообщении кредитной организации.



«Новый сервис позволяет пользователям получать сразу всю информацию по каждому вкладу: от размера процентных ставок и сроков до опций снятия и пополнения. Теперь нет необходимости отмечать необходимые параметры депозита, чтобы выбрать список подходящих опций, а также дополнительно заходить на сайт банка для сравнения условий по всей линейке вкладов. В «ВТБ-Онлайн» появилась единая таблица ставок, которая позволяет сразу увидеть наиболее подходящее предложение», — отмечают в финансовой организации.

Оформить депозит пользователи мобильного приложения ВТБ могут во вкладке «Витрина», выбрав раздел «Вклады и накопительные счета». Сервис также доступен на главной странице интернет-банка в разделе «Сбережения».