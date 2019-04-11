Конкурсный управляющий авиакомпании «Трансаэро», которая проходит процедуру банкротства, намерен оспорить и признать недействительными 59 сделок авиакомпании на 3,8 млрд рублей и 4,6 млн долларов. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.



«В деле о банкротстве рассматривается на данный момент 59 заявлений об оспаривании сделок должника, по которым еще не вынесены решения судом первой инстанции, на общую сумму 3,8 млрд рублей и 4,6 млн долларов, а также об истребовании в конкурсную массу дорогостоящего имущества должника: двух авиационных двигателей и шести самолетов Boeing, 113 автомобилей», — говорится в документе.

Кроме того, как отмечается в материалах дела о банкротстве авиакомпании, в арбитражных судах сейчас рассматривается ряд исков «Трансаэро» к различным компаниям на общую сумму 1,72 млрд рублей и 26,3 млн долларов.

В 2015 году «Трансаэро» оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей, в октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта, а в 2017 году «Трансаэро» признали банкротом. Конкурсным управляющим был назначен Алексей Белокопыт.

Он уже пытался оспорить ряд сделок авиакомпании, в частности просил суд обязать Международную ассоциацию воздушного транспорта вернуть авиакомпании 106,3 млн рублей, однако суд отказался удовлетворить требования. Кроме того, конкурсный управляющий также пытался оспорить выплату дивидендов акционерам авиакомпании за 2013 год, однако суд признал ее законной.