Хоум Кредит Банк и сервис для путешественников Biletix добавили возможность поиска и покупки авиабилетов для клиентов — держателей дебетовой карты «Польза». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Чтобы воспользоваться услугой, нужно перейти во вкладку «Путешествия» в личном кабинете программы «Польза». Авиабилеты предоставляет сервис Biletix», — отмечается в сообщении.

При оплате авиабилетов с помощью сервиса Biletix по дебетовой карте «Польза» возвращается 4,6% кешбэка, напоминают в банке. Кешбэк начисляется баллами, которые можно обменять в личном кабинете участника программы «Польза» по курсу 1 балл = 1 рубль.