Минэкономразвития России предлагает в 2020—2021 годах перейти на предоставление респондентами первичных статистических данных Росстату в электронном виде. Соответствующие поправки в законодательство опубликованы в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



«Традиционным способом сбора первичной статистической информации является получение от респондентов заполненных бланков форм статистического наблюдения, ручной ввод содержащихся в них данных для дальнейшей обработки и формирования агрегированной официальной статистической информации», — говорится в материалах к законопроекту.

В связи с этим МЭР планирует цифровизацию процессов сбора первичных статистических данных, входящих в состав системы государственной статистики. В качестве основания для разработки документа указываются стратегия развития информационного общества в РФ на 2017—2030 годы и федеральный проект «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ».

«Традиционный способ сбора требует значительных финансовых и трудовых затрат. Кроме того, такой подход приводит к возрастанию отчетной нагрузки на респондентов по причине избыточности и дублирования форм статистической отчетности, а также к необходимости последующего взаимодействия с респондентом для уточнения и корректировки предоставленных данных, что отрицательно влияет на качество первичных статистических данных», — считают в Минэкономразвития.

Датой вступления законопроекта в силу предлагается обозначить 1 января 2020 года с отсрочкой для субъектов малого предпринимательства, для которых он может заработать с 1 января 2021 года.