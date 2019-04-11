«ВЭБ.РФ», выполняющий функцию государственной управляющей компании по управлению пенсионными накоплениями граждан, формирующих накопления в Пенсионном фонде РФ, по итогам I квартала 2019 года заработал для будущих пенсионеров более 33 млрд рублей. Такие данные приводят в четверг в ВЭБе.

Как уточнил заместитель председателя «ВЭБ.РФ» Сергей Лыков, доходы от размещения государственной управляющей компанией пенсионных накоплений составили 32,47 млрд рублей по расширенному портфелю и 840 млн — по портфелю госбумаг.

Согласно данным на сайте ВЭБа, в I квартале 2018 года доходы от инвестирования по расширенному инвестиционному портфелю составляли 35,18 млрд рублей.

«Ключевая задача ГУК — обеспечить сохранность накоплений граждан, поэтому для инвестирования выбираются максимально надежные активы: облигации крупнейших компаний и государственные бумаги», — подчеркнул Лыков.

По его словам, доходность по портфелям ГУК будет раскрыта позже, «однако уже понятно, что она превысит уровень инфляции за сопоставимый период».

Лыков также напомнил, что сохранность инвестдохода от размещения средств будущей пенсии во многом зависит и от самого гражданина. Согласно действующему законодательству, переводить средства пенсионных накоплений между фондами без потери инвестдохода можно один раз в пять лет. При досрочном переходе из ПФР в негосударственный пенсионный фонд по итогам кампании 2019 года граждане рискуют потерять инвестиционный доход сразу за четыре года — с 2016-го по 2019-й, предупреждают в ВЭБе.



ВЭБ выполняет функции государственной управляющей компании более 15 лет. В настоящий момент ГУК управляет накоплениями 39 млн будущих пенсионеров.

