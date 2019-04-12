В Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка может появиться функция денежных переводов за границу, но для этого сначала нужно внести изменения в законодательство, сообщают «Известия» . ЦБ планирует проработать вопрос выхода своей СБП на международный уровень.

Это будет сделано только после того, как к СБП подключатся большинство банков, в том числе системно значимых, а также появится возможность оплаты товаров в магазинах.

Также система будет предоставлять возможность делать переводы не только на счета, но и с использованием онлайн-кошельков, рассказали в регуляторе. Технически такая опция уже реализована, однако еще необходимы изменения в правовой сфере.

Сейчас в СБП работают 12 банков: Газпромбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф Банк, Росбанк, ВТБ, банк «Ак Барс», Киви Банк, Совкомбанк, Альфа-Банк, Райффайзенбанк, СКБ Банк, РНКО «Платежный центр». При этом в Росбанке и Тинькофф Банке поддержали появление такой функции. В банке «Ак Барс» подчеркнули, что, скорее всего, переводы по СБП будут реализованы для банков стран СНГ и в первую очередь будут востребованы среди мигрантов, которые приезжают в Россию на заработки и отправляют деньги своим семьям за рубеж. Чтобы эти переводы пользовалась популярностью, размер комиссии, которую предложит СБП, должен быть конкурентным. В ВТБ отметили, что важно учитывать аспекты соблюдения законодательства в странах отправления и получения переводов, предотвращения мошенничества. В Промсвязьбанке поддерживают появление такой функции. В остальных банках, подключенных к СБП, не ответили на вопросы «Известий».