Компания Uber Advanced Technologies официально объявила о решении провести первичное публичное размещение акций (IPO), планируя привлечь 1 млрд долларов. Уведомление направлено 11 апреля в Федеральную комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Пройдет IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. В листинге компаний, чьи ценные бумаги обращаются на данной фондовой площадке, она будет значиться как UBER.

Андеррайтерами выступают банки Morgan Stanley, Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch, Barclays, Citigroup и ряд других. Презентация выпуска для потенциальных инвесторов и экспертов в ряде городов мира начнется в конце текущего месяца. Размещение акций планируется на начало мая.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что компания планирует первичное размещение на сумму около 10 млрд долларов.