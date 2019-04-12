Арбитражный суд Москвы отклонил иск банка «ФК Открытие», требовавшего признать незаконной выплату премии в размере 40 млн рублей бывшему топ-менеджеру банка Константину Чигиреву и обязать его вернуть деньги, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.

«В удовлетворении искового заявления отказать», — говорится в судебном акте. Премия была выплачена Чигиреву в августе 2017 года по итогам первого полугодия. Другие подробности пока не сообщаются.

В пресс-службе банка РИА Новости ранее поясняли, что иски направлены на возврат бонусов, незаконно выплаченных топ-менеджерам. Те получили их незадолго до назначения в банк временной администрации, когда сам банк находился в предбанкротном состоянии.

Банк «ФК Открытие», к оздоровлению которого ЦБ приступил в сентябре 2017 года, в августе 2018-го подал девять исков к своим бывшим топ-менеджерам с требованием вернуть премии, выплаченные им накануне санации в общем размере 414 млн рублей. Ответчиками, кроме Чигирева, являются бывший старший вице-президент Николай Яровой, бывшие вице-президенты Максим Янпольский, Геннадий Жужлев и Антон Сбытов, экс-члены совета директоров Елена Будник и Татьяна Серебренникова, другие бывшие топ-менеджеры кредитной организации — Сергей Бабкин и Александр Тарабрин.