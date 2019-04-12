Российские фондовые индексы начали торговую сессию пятницы ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:01 мск индекс Мосбиржи поднялся на 0,33% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 559,91 пункта. Индекс РТС подрос на 0,27% до отметки 1 248,48.

«Противоречивый внешний фон не дает четких ориентиров перед открытием рынка российских акций, который начнет торги нейтрально. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2 525—2 575 пунктов, по индексу РТС — 1 235—1 260 пунктов», — прокомментировал старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб.