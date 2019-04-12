Рубль слабеет к евро в начале торговой сессии пятницы, а доллар пытается определиться с динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.

На самом старте торгов (на 10:00 мск) курс доллара расчетами «завтра» равнялся 64,58 рубля, демонстрируя снижение на 3 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов. В последующие минуты курс неоднократно менял направление движения в ограниченном диапазоне. Так, на 10:02 курс составил 64,62 рубля за доллар, повысившись чуть менее чем на копейку к уровню закрытия. На 10:11 доллар был уже снова в минусе — на 2 копейки (курс составлял около 64,6 рубля).

Евро на 10:02 стоил 72,92 рубля (плюс 19 копеек). На 10:11 курс составлял 72,88 рубля (плюс 15 копеек).

Нет ясности с рублем, написал перед началом торгов аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов.

«Небольшую поддержку рубль и акции могут получить от нефти, которая не испытывает перекупленности и наметила разворот от уровня 70,5 доллара за баррель. Ближайшая цель роста «черного золота» остается неизменной — 73 доллара за баррель», — пояснил он.

Заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова перед началом сессии прогнозировала, что на открытии торгов рубль может показать разнонаправленную динамику, но вероятность дальнейшего снижения еще остается.

«По паре доллар/рубль сохраняем прогноз в 64—65 рублей, а по паре евро/рубль немного снижаем прогноз — до 72—73 рублей», — прокомментировала она.