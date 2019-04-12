Министерство просвещения России, Банк России и Центр реализации государственной образовательной политики и информационных технологий подготовили методические рекомендации для детских садов по обучению детей финансовой грамотности, говорится в сообщении ведомства. Рекомендации направлены во все регионы России.

«Рекомендации содержат перечень базовых понятий, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям развития детей. Программы уделяют большое внимание труду как основе раскрытия сущности денег», — поясняется в сообщении.

Отмечается, что занятия рекомендовано проводить в виде театральных постановок, сказок, тематических игр в группе, образовательных веб-квестов. «Они помогут воспитать в детях трудолюбие, деловитость, предприимчивость, добросовестность, ответственность и самоконтроль, уверенность в себе, (способность) поиска наилучшего выхода из ситуации», — считают в министерстве.