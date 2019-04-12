С приходом новых акционеров ЦРТ метит в мировые лидеры биометрического рынка в перспективе нескольких лет

Сбербанк, Газпромбанк и Digital Horizon подписали соглашение, в рамках которого Сбербанк приобрел у Газпромбанка пакет в 51% акций группы компаний «ЦРТ» — ведущего российского разработчика биометрических технологий. Также в капитал ЦРТ вошла венчурная компания Digital Horizon. Сделку планируется закрыть до конца мая 2019 года, уточнили в Сбербанке.

Газпромбанк остается стратегическим акционером ЦРТ и продолжит активно участвовать в дальнейшем развитии компании, подчеркивается в сообщении.

Акционеры сформируют новый совет директоров компании, в который войдут четыре представителя от Сбербанка, включая председателя совета директоров компании, а также два представителя от Газпромбанка и один от Digital Horizon.

Сделка позволит ЦРТ получить доступ к ресурсам и компетенциям двух крупнейших финансовых организаций России, в том числе в области искусственного интеллекта и больших данных, поясняется в релизе Сбербанка. Кроме того, привлечение экспертизы международной команды Digital Horizon обеспечит ЦРТ дополнительные конкурентные преимущества на глобальном рынке, объем которого прогнозируется на уровне 40 млрд долларов уже в 2022 году.

СМИ: Сбербанк может получить контрольный пакет «Центра речевых технологий» Сделка Сбербанка и ЦРТ, если состоится, положительно скажется на развитии технологий.

На сегодняшний день ЦРТ является ведущим разработчиком голосовых и лицевых биометрических систем, а также решений в области профессиональной обработки данных, машинного обучения. Продукция компании продается более чем в 75 странах мира. В России технологии ЦРТ используются, в частности, Сбербанком, Газпромбанком, банком ВТБ, «ВымпелКомом», «Ростелекомом», РЖД и многими другими компаниями.



«ЦРТ входит в список основных игроков на биометрическом рынке, но в такой команде мы рассчитываем стать мировыми лидерами в перспективе нескольких лет», — заявил генеральный директор группы «ЦРТ» Дмитрий Дырмовский.

