Специалисты «АльфаСтрахования» урегулировали в 2018 году 17,5 тыс. страховых случаев по полисам ВЗР. Размер убытка по 19 из них превысил 2 млн рублей на каждый страховой случай. Самые крупные страховые убытки по полисам ВЗР в 2018-м составили 6,5 млн и 5,1 млн рублей.



Страховой случай, компенсация по которому составила более 6,5 млн рублей, произошел в декабре 2018 года на острове Сен-Мартен. Застрахованная и ее четырехлетняя дочь были сбиты автомобилем на пешеходном переходе, в результате чего женщина получила перелом бедер, рваные раны ног, девочка — сотрясение головного мозга и раны на лице. Бригадой скорой помощи застрахованные были доставлены в госпиталь.

В результате длительного лечения застрахованные были вынуждены пропустить обратный рейс, «АльфаСтрахование» организовала и оплатила транспортировку семьи в Санкт-Петербург: эвакуация женщины проводилась в соответствии с разрешенной полетной формой, выданной лечащим врачом, — на носилочном модуле в сопровождении врача и медсестры. По прилете в Россию застрахованная была передана бригаде скорой помощи и доставлена в клинику для дальнейшей госпитализации.

Второй случай, компенсация по которому составила более 5,1 млн рублей, произошел в Таиланде на острове Самуи в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года. Мужчина упал с третьего этажа апартаментов, его госпитализировали в местную клинику, однако после первичного осмотра и подключения к урегулированию события сервисной компании «АльфаСтрахование» его перевезли вертолетом в более крупный госпиталь в Бангкоке. В отделении реанимации и интенсивной терапии ему был проведен остеосинтез костей таза, а также консервативное лечение травм головы, из-за которых транспортировка домой была некоторое время запрещена. После длительного лечения застрахованный получил от врача разрешение на перелет, и СК «АльфаСтрахование» организовала и оплатила эвакуацию мужчины на родину.

«Если произошел страховой случай, нажмите кнопку «SOS» в приложении «АльфаСтрахование Мобайл». Оно определит ваши координаты и передаст их страховой компании, которая возьмет решение всех медицинских, транспортных и организационных вопросов на себя», — напоминает главный андеррайтер управления страхования путешествующих компании «АльфаСтрахование» Антон Колегов.