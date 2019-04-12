Металлинвестбанк запускает две акции по кредитованию для корпоративных клиентов. Акции будут проходить с 15 апреля по 1 октября 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В рамках акции «Кредит на доверии» можно оформить кредит на пополнение оборотных средств без залога. Отсрочка по погашению основного долга — до четырех месяцев, ставка — от 11,9% годовых. Кредит можно взять на сумму от 5 млн до 100 млн рублей, максимальный срок — 24 месяца.

В рамках второй акции — «Справедливая оценка» — при залоге коммерческой недвижимости бланко-часть увеличена до 50%.