Российская национальная перестраховочная компания опубликовала ежегодный аналитический отчет о структуре портфеля убытков за 2018 год . Согласно отчету, портфель убытков РНПК (резерв заявленных убытков и выплат) составил по итогам 2018 года 4,3 млрд рублей.

Число заявленных убытков в 2018 году возросло почти в 2,5 раза (до 1 490), как и число контрагентов – количество страховщиков и брокеров, с которыми РНПК урегулирует убытки. Этот показатель увеличился с 65 до 168. Портфель стал более диверсифицированным, при этом наибольшие доли в нем занимают РЗУ и выплаты по договорам перестрахования имущества юрлиц, грузов и авиакосмических рисков.

По словам руководителя управления урегулирования убытков РНПК Владислава Тимофеева, 2018 год продемонстрировал весь возможный спектр страховых событий, от «курьезных до трагических». «Возможно, мы не сделали открытия, — отметил он, — но цифры говорят о том, что самые сложные и тяжелые убытки – следствие проявления так называемого человеческого фактора».