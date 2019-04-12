Чистая прибыль банка JPMorgan Chase (США) по итогам I квартала 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5% и составила 9,179 млрд долларов, говорится в отчете инвестбанка.

Прибыль на одну акцию составила 2,65 доллара против 2,37 доллара годом ранее. Выручка увеличилась на 5% — до 29,85 млрд долларов.

Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали выручку банка на уровне 28,44 млрд долларов, прибыль на акцию — на отметке в 2,35 доллара за акцию, пишет газета Wall Street Journal.

«В первом квартале 2019 года мы получили рекордную выручку и чистую прибыль, добились сильных результатов в каждом из наших главных подразделений», — приводятся в релизе банка слова главы JPMorgan Chase Джейми Даймона. На предварительных торгах акции банка дорожают на 2,3%.

Инвестбанк JPMorgan Chase был основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах.