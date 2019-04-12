Созданная в Белоруссии биржа криптовалют начнет работать в полном формате во II квартале текущего года, сообщил в пятницу директор по развитию компании Currency.com Дмитрий Огиевич.

Проект криптобиржи был представлен в пятницу на выставке разработок ведущих компаний — резидентов Парка высоких технологий (ПВТ), которую посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В настоящее время криптобиржа работает в тестовом режиме.

«Созданная в Беларуси биржа криптовалют начнет работать в полном формате во втором квартале нынешнего года», — приводит слова Огиевича госагентство «Белта».

Он отметил, что криптобиржу запустили 15 января, чтобы показать продукт аудитории, получить обратную связь, а затем внести доработки. По словам Огиевича, релиз оказался очень успешным, и в первые две недели в очереди на регистрацию было более 100 тыс. человек. «Есть большой интерес к этой теме. Готовимся к публичному релизу на весь мир», — сказал он.

По его словам, лидеры биржевой индустрии положительно отозвались о криптовалютной бирже, разработанной в Белоруссии. Ее участниками уже стали инвесторы не только из стран СНГ, но и из Западной Европы. Большой интерес к торговой площадке проявляют предприятия и компании, для которых она открывает возможности привлечения инвестиций. По словам Огиевича, есть много заявок на регистрацию на криптобирже от белорусских предприятий, в основном из сферы ретейла, торговли, а также финансовых, лизинговых организаций. Эта возможность станет доступной после официального релиза проекта.