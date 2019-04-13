«Лучшее за неделю» — формат для тех, кто хочет быть в курсе всех важных событий и не успел прочитать все, что его заинтересовало

• Недовольство россиян уровнем своих доходов растет, а перспектив для роста благосостояния граждане не видят. Такое заявление сделал глава банка «Открытие» Михаил Задорнов, выступая на Апрельской конференции ВШЭ. О том, как бывший министр финансов РФ оценивает ситуацию с доходами населения, читайте здесь.

• О каких же доходах мечтают жители России? Финансовый университет при правительстве РФ провел исследование и выяснил, что россиянам для достойной жизни ежемесячно нужен доход в пределах 66 тыс. рублей. Жителям Москвы — не менее 100 тыс. рублей, а Санкт-Петербурга — 91 тыс. рублей. О том, в каких городах наибольшее количество жителей считает, что достигли достойного уровня дохода, а в каких довольствуются малым, можно прочитать здесь.

• Взрослые дети не торопятся прощаться с родителями, в том числе прекращать принимать от них финансовую помощь. Дороже всего за радость отцовства или материнства приходится платить после того, как чаду исполнится 21 год, считают эксперты инвестиционной компании Merrill Lynch. В тексте «Дорогое удовольствие» рассказывается о том, что заставляет помогать взрослым детям и почему эта помощь опасна для обоих поколений.

• Российские банки стали чаще отказывать клиентам в новых кредитах. Почему они это делают и при чем тут «пузырь» на рынке потребкредитования? Расскажем об этом в материале «Кредит с осложнениями».

• В то же время банки охотятся за хорошими заемщиками и активно мониторят их кредитные истории, иногда без их согласия. Клиенты банков в свою очередь борются с несанкционированными запросами своих кредитных историй. В ход идут жалобы и судебные иски. Как защитить свою кредитную историю от любопытных — в материале Банки.ру.