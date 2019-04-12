Наблюдаемое ускорение годовой инфляции в марте до 5,3% отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов, говорится в очередном выпуске обзора ЦБ «Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии».



«В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Ее повышение на 0,1 п. п. с 5,2% в феврале было во многом связано с непродовольственными товарами и продуктами питания без плодоовощной продукции, где наблюдались низкие темпы роста цен годом ранее (эффект базы). Годовые темпы удорожания услуг сохранились на уровне февраля, а плодоовощной продукции — снизились», — отмечается в обзоре.



Показатели, характеризующие инфляцию товаров с наиболее устойчивой ценовой динамикой, превышали 4%, замечает регулятор. При этом текущий месячный прирост цен (0,3% с исключением сезонности) был минимальным с июля 2018 года и соответствовал инфляции в годовом выражении вблизи 4%.

«Этому способствовали динамика цен на плодоовощную продукцию, небольшое снижение цен на нефтепродукты, а также продолжающееся с начала года укрепление рубля», — говорится с документе.



Вместе с тем прирост потребительских цен за месяц с исключением сезонности замедлился на 0,1 п. п. и составил, по оценке, 0,3%, что является минимумом с июля прошлого года. Такой уровень соответствует текущей инфляции в годовом выражении вблизи цели Банка России (4%). При этом укрепление рубля с начала года вносит дезинфляционный вклад в текущий рост цен, отмечает ЦБ. Еще одним фактором, сдерживающим текущий рост цен, регулятор называет соглашения правительства РФ с нефтяными компаниями об ограничении роста цен на бензин и дизельное топливо.



По прогнозу ЦБ, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года, когда эффекты произошедшего в 2018 году ослабления рубля и роста цен на нефтепродукты, а также повышения НДС будут исчерпаны.



По оценкам регулятора, перенос повышения ставки НДС в цены в значительной мере реализован, хотя некоторые отложенные эффекты еще могут проявляться в ближайшие месяцы. По прогнозу Банка России, локальный пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле 2019 года.