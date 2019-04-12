Компания «Союз», которая принадлежит президенту «Капитал Лайф Страхование Жизни» («Капитал Life») Евгению Гинеру, приобрела 74,9% уставного капитала ООО «Медис» и 9,9% ООО «Капитал Медицинское страхование». Соответствующие изменения зарегистрированы в установленном законом порядке.

Данное приобретение является плановым в рамках проводимой консолидации страховых и медицинских активов, права на которые принадлежат Евгению Гинеру. Процесс консолидации планируется завершить в 2019 году, согласно намеченным корпоративным процедурам, сообщили в компании.

«Компании «Капитал Life», «Капитал Медицинское страхование», «Медис» — все наши страховые и медицинские активы мы планируем со временем объединить в одну группу для повышения эффективности управления, — пояснил Евгений Гинер. — Сейчас интеграционные процессы, которые мы можем реализовать в соответствии с законодательством и требованиями регулятора, уже идут как на акционерном уровне, так и на уровне оперативного руководства». В первую очередь это касается развития производственной медицины, которой занимается «Медис», и интеграции медуслуг в корпоративные страховые программы, добавил Гинер.

«По корпоративному страхованию мы ведем переговоры с рядом крупных отечественных корпораций, включая госкорпорацию «Ростех», с которой уже подписано соглашение о стратегическом партнерстве. «Капитал Медицинское страхование» занимает уверенное второе место на российском рынке ОМС, и мы планируем активное развитие в рамках государственной политики обеспечения доступности бесплатной медицинской помощи по всей стране», — сказал президент «Капитала Life».

В начале марта Евгений Гинер приобрел напрямую 9,9% уставного капитала компании «Капитал Life» (ранее «РГС Жизнь»).