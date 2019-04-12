Усиление экономических и политических связей между США и Россией положительно повлияет на мировую экономику, а также на российский и американский бизнес. Такое мнение высказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу CNBC , опубликованном в пятницу.

«Я думаю, нам нужно укреплять связи, экономические и политические, между США и Россией. Это пойдет на пользу мировой экономике и прежде всего нашим странам, нашим народам и бизнесменам», — указал Силуанов.

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, которое показало, что никакого сговора между властями России и избирательным штабом президента США Дональда Трампа не было, не изменило ситуацию с выдвинутыми Вашингтоном антироссийскими санкциями, отметил министр.

«Проблема заключается в общем характере наших отношений в целом. Мы видим, что результаты доклада [Мюллера] не возымели эффекта и не вызвали желания положить конец санкциям, которые вводят США. Нужно понаблюдать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Но на данный момент мы не видим никаких изменений в том, что касается санкций в адрес России», — подчеркнул он.

Силуанов прибыл в Вашингтон для участия в ежегодной встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка. В российскую делегацию также входят председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, заместители министра финансов Сергей Сторчак и Владимир Колычев, а также глава Счетной палаты Алексей Кудрин.