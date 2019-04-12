Владельцы карт Visa Связь-Банка теперь могут снимать наличные в банкоматах сторонних банков, используя платежную карту с бесконтактным чипом или смартфон с подключенным мобильным кошельком Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay.

«Для того чтобы совершить операцию по снятию или внесению наличных, а также платеж или перевод, клиенту достаточно поднести смартфон к NFC-ридеру банкомата», — отмечается в сообщении.

Бесконтактный обмен данными (в картах, мобильных кошельках Samsung Pay, Apple Pay и Android Pay) возможен благодаря технологии NFC.

«Этот способ беспроводной передачи данных является одним из самых безопасных на сегодняшний день. Он исключает возможность кражи паролей и персональной информации благодаря тому, что обмен информацией происходит на минимальном расстоянии и длится несколько секунд», — прокомментировала запуск сервиса директор департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка Наталья Карасева.