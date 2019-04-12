Ситуация на российском финансовом рынке в марте 2019 года оставалась стабильной, в большинстве его сегментов не наблюдалось существенного движения котировок. Это было связано с нейтральным внешним фоном и не изменившимся восприятием санкционных рисков, говорится в очередном выпуске комментария Банка России «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» .

Там отмечается, что решение совета директоров регулятора по ключевой ставке в марте (она была сохранена на уровне 7,75% годовых) соответствовало ожиданиям рынка. Комментарий ЦБ о возможности снижения ключевой ставки в 2019 году привел к пересмотру вниз ожидаемой участниками рынка и аналитиками траектории ставки.

«Согласно опросам Bloomberg и Thomson Reuters, аналитики прогнозируют смягчение денежно-кредитной политики (снижение ключевой ставки до 7,5%, согласно материалам ЦБ. — Прим. Банки.ру) в IV квартале 2019 года. В то же время рыночные котировки предполагают возможность, что снижение ставки произойдет несколько раньше», — отмечается в обзоре ЦБ.

Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

В марте структурный профицит ликвидности сократился на 0,6 трлн рублей, до 3 трлн, на фоне оттока средств по бюджетному каналу. Временному снижению профицита в конце месяца также способствовало увеличение банками остатков средств на корсчетах в ЦБ в результате более равномерного выполнения усреднения обязательных резервов. Увеличение банками предложения средств на депозитных аукционах Банка России относительно устанавливаемых лимитов способствовало сужению спреда краткосрочных ставок межбанковского кредитования к ключевой ставке.

Прогноз ЦБ по структурному профициту ликвидности на конец 2019 года сохранен на уровне 2,8—3,3 трлн рублей.

Ситуация с валютной ликвидностью оставалась благоприятной на фоне сезонно высокого притока по текущему счету платежного баланса в сочетании с умеренными объемами покупок валюты Банком России в рамках бюджетного правила. На этом фоне также продолжало наблюдаться увеличение запасов валютной ликвидности у банков, в том числе обслуживающих экспортеров, указывают в ЦБ.



«В ближайшие месяцы возможен некоторый рост стоимости валютных заимствований в результате сезонного снижения притока валюты по текущему счету платежного баланса, однако в условиях высоких запасов валюты в банковском секторе существенного изменения ситуации ожидать не следует», — заключает регулятор.