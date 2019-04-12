Министерство труда и социальной защиты РФ внесло в правительство предложения по изменению правового статуса государственных внебюджетных фондов — Пенсионного фонда России (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), заявила 12 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Минтруда.

«Мы должны как минимум концептуально окончательно определиться со статусом государственных внебюджетных фондов, их ролью в системе социального страхования и дальнейшей, надеюсь, на многие годы их работой. Такие предложения Министерством труда сформированы, только-только поступили в правительство. Поэтому надеюсь, что во втором квартале мы их введем в соответствующее концептуальное обсуждение с участием экспертов, а затем приступим к более серьезной, более конкретной работе», — пояснила она.

Как сообщалось ранее, ПФР к 1 апреля планировал представить правительству предложения об изменении своего правового статуса. По словам главы ПФР Антона Дроздова, ведомство может сменить свой статус «госучреждения с особенностями» и стать казенным учреждением. При этом на основе фонда может быть создана публично-правовая компания, которая будет находиться под управлением государства, бизнеса и профсоюзов.