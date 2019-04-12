Президент РФ Владимир Путин в 2018 году заработал 8,648 млн рублей, свидетельствует опубликованная в пятницу на сайте Кремля декларация главы государства о доходах, расходах и имуществе. Доход президента в прошлом году оказался примерно на 10 млн рублей меньше, чем в 2017-м.



В среднем ежемесячный заработок президента в прошлом году составил 720,7 тыс. рублей.

Согласно декларации, состав недвижимого имущества президента РФ не изменился. В его собственности находятся квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, автомобили «Нива» и «Волга» ГАЗ-21, а также автомобильный прицеп «Скиф».

Кроме того, в пользовании у главы государства находятся квартира площадью 153,7 кв. м и гаражное место площадью 18 кв. м.

Доход Путина в 2018 году оказался примерно на 10 млн рублей меньше, чем в 2017 году, когда он составил 18,7 млн рублей. Однако в той сумме были учтены в том числе средства от продажи земельного участка в 15 соток, уточняет ТАСС.