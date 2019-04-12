После резкого взлета котировок O'key Group на рынке началась коррекция. В пятницу, 12 апреля, расписки ретейлера на Лондонской бирже подешевели на 6,07%. В 18:40 мск они торговались в районе 1,94 доллара.



Накануне на фоне новостей о переговорах по продаже группы Сбербанку стоимость бумаг торговой сети поднималась до 2,28 доллара. Менеджмент ретейлера сообщил, что «анализирует различные направления развития и стратегические опции в отношении бизнеса гипермаркетов компании, включая выражение заинтересованности в этом бизнесе со стороны Сбербанка.

В банке также подтвердили факт переговоров, уточнив, что Сбербанк не будет конечным бенефициаром «О'кей».

В прошлом среди возможных претендентов на покупку «О'кей» назывались «Ашан», «Лента», Магнит» и «Севергрупп», подконтрольная Алексею Мордашову, напоминает аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Он указывает, что в прошлом году выручка компании сократилась на 8%, что было связано с падением продаж в сети супермаркетов. EBITDA упала на 7%, а рентабельность составила скромные по меркам сектора 5,4%. Аналитики указывает, что чистый долг «О'кей» на конец 2018 год составлял 25,7 млрд рублей, что с учетом показателя EBITDA выше, чем у конкурентов. В БКС указывают, что около 55% долга торговой сети приходится на Сбербанк.

«Любое изменение в структуре собственности ретейлера должно повлиять на кредитный профиль заемщика, однако уверенности в том, что сделка состоится, нет», — считают аналитики инвесткомпании.