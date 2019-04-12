Почта Банк объявляет о старте заказа вертикальной карты для геймеров в новом дизайне — в стилистике мема «Потрачено». Новый вариант оформления карты дополнил базовую линейку геймерских карт банка, теперь клиенты могут выбрать один из четырех дизайнов карты, отмечает пресс-служба кредитной организации.

«Для оформления предзаказа карты нужно заполнить заявку на сайте Почта Банка, указав контактные данные и выбрав один из четырех оригинальных дизайнов. Моментально клиенту будет выпущена виртуальная карта геймера, которой можно сразу же пользоваться для покупок в Интернете. После прохождения идентификации в любом отделении Почта Банка клиент получит готовую карту по почте заказным письмом. Для активации карты клиенту необходимо обратиться в контакт-центр Почта Банка», — уточняют в банке.

Держателем карты можно стать с 14 лет. Обслуживание виртуальной и пластиковой карты бесплатное. Стоимость выпуска пластиковой карты составляет 500 рублей. При обороте по карте от 5 000 рублей в течение первых 30 дней с даты активации карты стоимость выпуска будет возвращена клиенту. Снятие наличных по карте геймера в банкоматах Почта Банка и группы ВТБ осуществляется без комиссии.