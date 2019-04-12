Первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов в 2018 году заработал почти 40,1 млн рублей, свидетельствует опубликованная в пятницу на официальном сайте Кабмина декларация о доходах и имуществе.

Годом ранее доход министра составлял 25,09 млн рублей.



В собственности у Силуанова три земельных участка (площадью 9 тыс. кв. м, 10 тыс. кв. м и 22,96 тыс. кв. м), два жилых дома (152 кв. м и 462,9 кв. м.), квартира (253,8 кв. м), пять гаражей (14,9, 15,4, 16,1, 16,6 и 230,5 кв. м) и два нежилых здания (64,9 и 111,9 кв. м).

Кроме того, ему принадлежат автомобили ГАЗ-69, ВАЗ-21011 и BMW X6 XDrive, а также два мотоцикла: Harley-Davidson FLSTC 103 АNV и BMW К 1600GTL.