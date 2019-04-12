ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») разработал программное обеспечение, которое позволит клиентам самостоятельно зарегистрировать новые сим-карты, говорится в сообщении компании.



«Для самостоятельной регистрации клиенту нужно будет отправить фотографию паспорта и фотографию лица, сделанные в режиме реального времени. Подписать договор на услуги связи можно будет на экране смартфона. После этого программное обеспечение проведет распознавание документов, сверит фотографию из паспорта с фотографией, сделанной при регистрации. Информация будет занесена в системы оператора, и после проверки данных сим-карта разблокируется автоматически. Сим-карта остается заблокированной до полного прохождения процедуры заключения договора об оказании услуг связи», — уточняется в релизе оператора.

Самостоятельная идентификация клиента сделана на базе мобильного приложения оператора. Проект подготовлен «Билайном» с привлечением ведущих компаний в области распознавания документов и фотографий.



Первый этап проекта стартует в мае, запуск начнется с Москвы и Санкт-Петербурга. В ходе него можно зарегистрировать только сим-карты, приобретенные в собственных магазинах компании и в магазинах дилеров.



В ходе регистрации соблюдаются установленные законодательством требования к заключению договоров об оказании услуг связи, подчеркивают в компании.

