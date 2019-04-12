Басманный суд Москвы продлил до 14 июля срок домашнего ареста признавшему вину бывшему главе банка «Восточный» Алексею Кордичеву — фигуранту уголовного дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Кордичева до 14 июля 2019 года», — сказала представитель суда. Кордичев ранее полностью признал вину и дал изобличающие показания на других фигурантов.

Басманный суд Москвы накануне освободил Калви и Кордичева под домашний арест. Мотивируя просьбу о переводе под домашний арест Кордичева, представитель Следственного комитета на заседании заявила, что он «способствует раскрытию преступления». Майклу Калви 12 апреля суд продлил меру пресечения.

Остальным фигурантам дела — партнерам фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну и Филиппу Дельпалю, гендиректору компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максиму Владимирову, директору по инвестициям Baring Vostok Ивану Зюзину — на этот же срок продлена мера пресечения в виде содержания под стражей.