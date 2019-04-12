Ограничение долговой нагрузки российских компаний изолирует от проблем банки, но не всю экономику в целом, потому что компании могут занимать на рынке и за рубежом, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках конференции «Управление потоками капитала» на полях весенней встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.

«Важно контролировать уровень долга на всех уровнях: государственном, корпоративном, домохозяйств. У нас невысокий уровень госдолга, мы используем макропруденциальные меры, включая PTI (payment to income — отношение ежемесячного платежа заемщика по всем кредитам к его среднемесячному доходу), LTV (отношение суммы кредита к стоимости залога. — Прим. ред.), чтобы контролировать долг домохозяйств. Сложнее контролировать уровень корпоративного долга», — сказала Набиуллина.

«Мы рассматриваем подход, подобный тому, который применяется во Франции, когда банки должны применять более высокие коэффициенты риска к более закредитованным компаниям. Но даже этот подход изолирует банки от проблем, но не всю экономику в целом, потому что компании могут занимать на рынке, за рубежом», — подчеркнула она.

Накануне Банк России опубликовал консультативный доклад, в котором говорится, что регулятор может начать использовать механизм макропруденциальных надбавок в целях инструмента ограничения рисков, связанных с чрезмерной нагрузкой компаний. В качестве инструмента ограничения рисков предполагается использовать уже предусмотренный в банковском регулировании механизм макропруденциальных надбавок.

Такой механизм регулирования уже применяется для ограничения рисков в сегментах потребкредитования, ипотеки и валютного кредитования. ЦБ пояснил, что надбавки могут устанавливаться к коэффициентам риска по банковским требованиям к компаниям. ЦБ планирует завершить обсуждение доклада до 13 мая, по итогам дискуссии может ввести показатели долговой нагрузки компаний в режиме мониторинга.