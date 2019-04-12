Лангепасский городской суд в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на хищение более 24 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



В суде установлено, что злоумышленник разработал схему незаконного обогащения, согласно которой он в течение нескольких лет давал в долг местным жителям денежные средства.

«Сначала он просил в долговых расписках указывать суммы значительно выше, чем давал в долг, якобы в качестве гарантии своевременного возврата займа. После возврата ему долга оригинал расписки оставлял у себя, потерпевшим отдавал копии, а в ряде случаев не возвращал», — говорится в сообщении ведомства.

Затем мужчина с целью повторного получения с потерпевших долгов уже с большими процентами обращался в суд с исками о взыскании денежных средств по имеющимся у него оригиналам расписок, сообщая суду ложные сведения о наличии у потерпевших долга перед ним.

Жертвами мошенника стали восемь граждан, которым мог быть причинен ущерб на общую сумму более 24 млн рублей.

«Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на хищение денежных средств в крупном и особо крупном размерах»)», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей. Учитывая, что до вынесения настоящего приговора мужчина был осужден за аналогичные преступления, окончательное наказание судом назначено в виде лишения свободы сроком на 11 лет со штрафом в размере 1 млн рублей.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.