Москвичу потребуется 10,6 минуты в день, чтобы заработать себе на стандартный завтрак, в то время как у жителя Женевы (Швейцария) уйдет на это 3,8 минуты, а у работника в Аккре (Гана) — более двух часов, подсчитало агентство Bloomberg в своем индексе завтрака.



Индекс вычисляет среднюю стоимость и доступность типичного завтрака в 137 глобальных и региональных финансовых центрах. Рейтинг высчитывает стоимость типичного завтрака, состоящего из стакана молока, одного яйца, двух тостов и одного фрукта, в процентах от среднего ежедневного дохода (после уплаты налога) работника каждого города. Дополнительно агентство высчитывает, сколько минут и часов в день уйдет, чтобы заработать на такой завтрак.

Так, средний москвич на завтрак потратит 2,2% своего ежедневного дохода в 31,09 доллара, или около 2 тыс. рублей, считают в агентстве. Ему потребуется 10,6 минуты для того, чтобы заработать необходимые для покупки ингредиентов завтрака 0,68 доллара, или 44 рубля. При этом жителю Санкт-Петербурга придется заплатить 3,11% от заработка в 21,84 доллара (1 406 рублей) — сумму, которую удастся заработать за 14,9 минуты рабочего времени.

В топе рейтинга оказались такие города, как Женева, Дубай, Берн, Люксембург, Сан-Франциско и Цюрих. Жители этих городов тратят на такой же завтрак 0,8—1,03% своего дохода за день. При этом им понадобится от четырех до пяти минут, чтобы заработать необходимую сумму.

Из городов США в Майами завтрак наименее «доступный», из крупных городов Германии — в Берлине, в Китае — в Ханчжоу. В Австралии этот статус принадлежит Перту, в Канаде — Торонто.

При этом последние строчки рейтинга заняли Александрия (Египет, 10% от дохода на завтрак, 10 минут работы), Коломбо (Шри-Ланка, 10,6% дохода, 51 минута), Лагос (Нигерия, 26% дохода, два часа работы) и Аккра (Гана, 28% заработка, 2 часа 15 минут работы).