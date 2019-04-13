Риск глобальной рецессии очень велик, России в этой связи нужно либерализовать экономику, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов по итогам заседания глав минфинов и ЦБ финансовой «двадцатки» в Вашингтоне.

«Риски того, что в дальнейшем будет глобальная рецессия, очень велики. Поэтому нам в России нужно, несмотря на все это, противодействовать. Идти на противотоке», — сказал Силуанов.

«Как можно быстрее (нужно) начинать национальные проекты, как можно больше вводить меры по либерализации нашей экономики… отменять мешающие развитию бизнеса нормативные акты. Такого рода «ответ Чемберлену» — это сейчас наша повестка», — сказал Силуанов.

«(Директор-распорядитель МВФ Кристин) Лагард и другие выступающие, все считали, что во втором полугодии (2019 года) будет восстановительный рост. Мне кажется, никто в это не верит, просто все так говорят, чтобы создать фон, что сейчас это временно, а потом все нормализуется», — считает министр финансов РФ.