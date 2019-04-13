Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что на заседании глав минфинов и ЦБ финансовой «двадцатки» в Вашингтоне предложил странам «разбираться с рукотворными факторами» возможной мировой рецессии.

«Поэтому я от российской делегации в своем выступлении сказал: давайте хотя бы с рукотворными факторами разберемся. Объективные (факторы) нужно решать в рамках структурных изменений, в каждой стране есть что менять», — сказал Силуанов.

«Рукотворные (факторы — те, где) сами же приняли решение: торговые войны, санкции и трансграничные ограничения, которые вводятся не только в отношении России, но и в отношении других стран и компаний, запугивание постоянное. Ну и третье — это политическая нестабильность в целом ряде стран, брекзиты, популистские, экономически неэффективные решения, которые принимались в рамках электоральных циклов», — пояснил Силуанов.

К объективным факторам Силуанов отнес то, что традиционные меры стимулирования экономики уже задействованы и не могут столь активно работать.

Минфин: риск глобальной рецессии очень велик, России нужно либерализовать экономику Как можно быстрее нужно начинать национальные проекты, считает первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Смягчать кредитно-денежную политику дальше некуда. В Европе отрицательные ставки, в Штатах до последнего момента тренд шел на повышение, но сейчас говорят, что не будут больше повышать. Тем не менее снижать в Штатах никто не собирается. Смягчение кредитно-денежной политики не может быть драйвером», — подчеркнул Силуанов.

«Если раньше страны проводили смягчение бюджетной политики, то сейчас все в долгах как в шелках. Многие страны находятся уже на пределе своих возможностей: если сейчас процентные ставки вырастут, есть риск неисполнения этими странами своих долговых обязательств. Долг компаний и банков возрос до 250% ВВП. Поэтому говорить о том, что бюджет может являться дополнительным стимулом, тоже не получается», — добавил он.

Ранее Всемирный банк констатировал замедление темпов роста мировой экономики в 2019 году, который, как ожидается, составит 3,3%, сократившись на 0,4 процентного пункта.