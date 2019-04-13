В банке ВТБ ночью 14 апреля будут проводиться плановые обновления информационных систем, сообщили в пресс-службе кредитной организации.



«14 апреля 2019 года с 01:00 до 08:00 (по московскому времени) будут проводиться плановые обновления информационных систем банка. Во время работ будут недоступны интернет-банк, мобильное приложение «ВТБ-Онлайн»» для физических лиц, СМС- и email-оповещения», — отмечается в релизе.

После окончания работ все виды обслуживания будут вновь доступны в штатном режиме, обещают в ВТБ.