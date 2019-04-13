Россияне с высшим образованием берут займы в МФО на суммы в среднем на 60% выше, чем заемщики со средним образованием, сообщили РИА Новости в микрофинансовой организации MoneyMan.

«Заемщики с высшим образованием занимают суммы в среднем на 60% выше, чем заемщики со средним образованием», — отметили в компании.

Средняя сумма займа в сервисах онлайн-кредитования для заемщиков с высшим образованием составляет 15,2 тыс. рублей, для заемщиков со средним специальным образованием — 10,4 тыс., для заемщиков со средним образованием — 9,5 тыс.

«Люди с высшим образованием имеют больший доход и чаще — стабильную работу, поэтому они берут большие суммы, зная, что вовремя смогут расплатиться по счетам», — объясняет такую тенденцию гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко.

При этом заемщики, которые отучились в вузе, более финансово дисциплинированны, отмечают аналитики MoneyMan. Они нарушают платежный график в два раза реже, чем заемщики со средним образованием (уровень просрочки 5,7% и 11,6% соответственно). Этот показатель для людей со средним специальным образованием равен 9%, подсчитали в MoneyMan.



Факт наличия диплома вуза не является достаточным для одобрения займа, но вместе с другими переменными в некоторых случаях может повлиять на решение о выдаче займа или на его сумму, подытожила гендиректор компании. По статистике MoneyMan, клиентам с высшим образованием одобряют займы чаще на 47%.