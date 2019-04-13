Банк России не видит оснований для пересмотра своего прогноза по росту ВВП РФ в 2019 году, сохраняет его в диапазоне 1,2—1,7%, сообщила в субботу журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина на полях ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

«Мы даем прогноз в достаточно широкой вилке — 1,2—1,7% и пока не видим оснований пересматривать этот прогноз. В начале года может быть некоторое замедление экономического роста, связанное и с влиянием введения НДС», — сказала она.

По словам Набиуллиной, в Банке России рассчитывают, что во второй половине года положительное влияние на рост ВВП окажет реализация национальных проектов «с дополнительными расходами государственными, которые позволят этот рост увеличивать». «Конечно, мы будем получать новые данные и уточнять <...> наш прогноз, но сейчас он какой был, такой и остается», — отметила она.