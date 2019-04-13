Выкуп старых выпусков российских евробондов в 2019 году на сумму до 4 млрд долларов возможен при размещении новых бумаг. Обмена старых выпусков не предусмотрено, будет проводиться выкуп за деньги. Об этом журналистам сообщил директор департамента государственного долга Минфина РФ Константин Вышковский в кулуарах ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Если мы будем делать [выкуп старых выпусков евробондов в 2019 году], то будем выкупать за деньги. В этом году у нас денежная операция. Обмена не предусмотрено», — сказал он.

Он уточнил, что источники финансирования выкупа предусмотрены в бюджете. «Но мы исходим из того, что это целесообразно делать, если только мы сможем занять свыше 3 миллиардов долларов. Вот все, что выше трех, мы привлечем [используя эти средства], мы тогда будем проводить выкуп <...>. Условно говоря, нужно еще привлечь и провести выкуп», — объяснил Вышковский. Минфин РФ имеет право выкупить старые выпуски на сумму до 4 млрд долларов в 2019 году.

Вышковский подчеркнул, что таково видение Минфина, и формально, с точки зрения бюджета, ведомство может провести выкуп до 4 млрд долларов прямо сейчас, так как источники финансирования заложены в бюджете. «Но мы исходим из того, что эту операцию целесообразно профинансировать с рынка. Если, грубо говоря, мы сможем до 7 миллиардов долларов занять, вот тогда до 4 миллиардов долларов можно выкупить», — пояснил он. По его словам, такая операция в некотором смысле выполняет функции обмена — убирает с рынка старые бумаги при выпуске новых. Однако проводить обмен долго, и Минфин предлагает технически «разорвать» операции заимствования и выкупа.